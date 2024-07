La Fidapa di Melito Porto Salvo celebra l’arte di Michele Affidato

La Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Sezione di Melito Porto Salvo, ha dato vita ad un evento dedicato all’arte e alla maestria di Michele Affidato, dal titolo: “Fidapa celebra l’arte del maestro Michele Affidato - l’orafo della Magna Grecia”, tenutosi all’interno del Centro Polifunzionale “Paolo Flachi”.

La manifestazione ha visto una partecipazione entusiasta e numerosa di ospiti, i quali hanno avuto l’opportunità di ammirare alcune delle opere più emblematiche e raffinate del maestro orafo, che hanno incantato il pubblico con la loro bellezza e unicità. Michele Affidato, riconosciuto a livello internazionale, orafo della Santa Sede, nelle sue creazioni riesce a fondere, tradizione e innovazione, riflettendo l’antica arte orafa della Magna Grecia, attualizzandola con canoni moderni.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dagli interventi istituzionali della dott.ssa Anna Rita Foti, Presidente della Fidapa Bpw Italy sezione di Melito di Porto Salvo, e del vice Sindaco Daniela Demetrio, la conduzione e la direzione artistica dell’evento è stata curata da Tosca Pizzi.

Un momento particolarmente emozionante è stato poi l’intervento artistico “Storie dal mare”, a cura di Maria Gurnari, che ha aggiunto un tocco di magia alla serata. Michele Affidato ha affascinato il pubblico raccontando la sua storia. Una sintesi di passione, estro e realtà preziose.

Gli ospiti hanno potuto osservare dal vivo alcune delle sue creazioni, realizzate interamente a mano, esibite in una sfilata ed indossate dalle socie della Fidapa. La partecipazione di Affidato ha offerto un'opportunità unica per ascoltare la testimonianza di un uomo che, sin dall’inizio del suo lavoro, ha creduto e investito nella sua terra natia, portando in alto il nome della Calabria.

Questo evento, rappresenta un'altra tappa importante per la Fidapa sezione di Melito Porto Salvo - Distretto Sud-Ovest, che ha scelto di celebrare l'arte e la storia locale. Un’occasione unica, non solo per celebrare il talento, la creatività e l’estro di Affidato, ma anche per promuovere l’importanza dell’artigianato artistico calabrese.

La Fidapa, da sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze femminili e nella promozione della cultura e delle arti, si è detta orgogliosa di aver potuto ospitare questa manifestazione.

"È stato un vero onore per me essere celebrato dalla Fidapa, un'associazione che da sempre valorizza le eccellenze artistiche e culturali - ha spiegato Michele Affidato - Questo evento ha rappresentato un'importante occasione per mostrare al pubblico l'arte orafa della Magna Grecia, un patrimonio che porto con orgoglio nelle mie creazioni - ha aggiunto - ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa serata speciale, dimostrando quanto sia forte il legame tra tradizione e innovazione nella nostra amata Calabria."