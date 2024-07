Incidente mortale nel cosentino, perde la vita un centauro

Non c'è stato nulla da fare per un uomo - di cui non sono state ancora rese note le generalità - rimasto vittima di un incidente stradale nei pressi dello svincolo tra le statali 660 e 117, in località Varrise di Acri, nel cosentino.



Per motivi non ancora del tutto chiari, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando violentemente a terra. Un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, ma che è costato la vita al solo malcapitato, che sarebbe morto sul colpo.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e squadre dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale, rimasto chiuso in entrambe le direzioni.