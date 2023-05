Tragico scontro sulla Statale 660, un morto e quattro feriti

È di un morto, una donna, e quatto persone ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale sulle strade della Calabria. Il tragico impatto, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, sulla statale 660, al km 13,650, in contrada Timpone Morte, nel territorio di Acri, nel cosentino.

Due le auto coinvolte - una Nissan Qashqai ed una Mercedes E270 - che da quanto appreso finora, per cause se sono ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente.

La vittima, che era a bordo della Nissan, sarebbe morta sul colpo mentre gli altri feriti sono stati affidati ai sanitari del Suem118 per le cure del caso ed il trasporto nell’ospedale di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rende, i carabinieri e la polizia locale di Acri e le squadre Anas.