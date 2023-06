Carneficina in Calabria: in 7 giorni cinque morti sotto un trattore, l’ultimo nel cosentino

Un trattore (Foto di repertorio)

Si chiude davvero nel peggiore dei modi questa penultima settimana di giugno che taccia un drammatico bilancio di morte, con ben cinque persone decedute a causa di un incidente col trattore.

L’ultimo, in ordine di tempo, quello che segnaliamo oggi ed avvenuto nel cosentino, ad Acri, dove a perdere la vita è stato un 50enne del posto.

La dinamica più o meno simile a quella che ha visto “cadere” le altre vittime. Da quanto appreso, l’uomo era alla guida di un trattore, nel suo terreno, a Montagnola, quando per cause ancora da ricostruire con esattezza, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, allertati immediatamente insieme alle forse dell’ordine: per il 50enne, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.