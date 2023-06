Quarto incidente con un trattore in soli sei giorni: muore un 36enne

Un trattore (Foto di repertorio)

Continua ad aumentare il numero di decessi sul luogo di lavoro. Quest'oggi, sabato 24 giugno, si registra l'ennesimo caso di morte alla guida di un trattore a Laino Borgo.

La vittima, Christian De Franco, originario di Laino Castello ma residente a Castelluccio Inferiore, aveva trentasei anni. Dai primi accertamenti, l'uomo, stava attraversando una curva quando sarebbe stato sbalzato dal mezzo che l'avrebbe poi travolto uccidendolo.



L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Nell'ultima settimana, in Calabria, si sono registrati altri incidenti singoli, ben tre, come quello che ha interessato nello stesso giorno un 14enne di Laureana di Borrello (QUI), un pensionato 74enne di Rocca di Neto (QUI), e qualche giorno prima un 46enne di Verzino, sempre nel crotonese (QUI).