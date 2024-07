Vasto incendio in deposito di rifiuti, alta coltre di fumo si leva da Palmi

Un vasto incendio si è sviluppato a Palmi, interessando un deposito di rifiuti della Poly2Oil, azienda che si occupa di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare dal reimpiego di scarti non riutilizzabili come plastica, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto non altrimenti recuperabile. A Palmi, in particolare, la società gestisce la piattaforma di trattamento dei rifiuti della ex Radi.

Il rogo ha alzato una alta nube nera visibile anche distanza e sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento locale. Sebbene non vi sia alcun allarme per i residenti le amministrazioni dei comuni interessati - oltre a Palmi, quelli di San Ferdinando, Rizziconi e Taurianova - consigliano i cittadini di tenere chiuse porte e finestre. Si indaga per risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio.