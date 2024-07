Reggino in fiamme: a fuoco vegetazione in zona abitata, interviene anche un elicottero

È stata una giornata decisamente “calda”, anzi “torrida”, quella di oggi per gli uomini dei vigili del fuoco del reggino, che sono stati operativi sul fronte di due diversi interventi impegnativi che hanno interessato il territorio di competenza.

Oltre il vasto rogo di materiale plastico sviluppatosi all’interno di un deposito rifiuti riciclati, nella frazione Ponte Vecchio di Palmi (QUI), dove i pompieri stanno ancora operando anche con l’ausilio di mezzi aerei, un altro incendio ha riguardato infatti dei terreni incolti di contrada Cafari.

In quest’ultimo caso le fiamme hanno interessato della vegetazione in una area densamente abitata impegnando severamente il personale che è giunto sul posto con le squadre della sede Centrale e dei distaccamenti di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, col supporto di due autobotti per il rifornimento di acqua.

Le fiamme sono state spente da poco, ovvero intorno alle 6 e 20 di questa sera. In aiuto ai vigilfuoco anche una squadra e un Dos dell’azienda Calabria Verde, che ha gestito l’intervento di un elicottero della flotta regionale