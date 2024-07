Blitz contro l’immigrazione clandestina, diversi irregolari scovati nel catanzarese

Una serie di controlli incrociati ha permesso di individuare diversi cittadini stranieri, di varie nazionalità, presenti irregolarmente sul territorio italiano.

Questo il focus dell'operazione della Questura di Catanzaro denominata Oscar 3, nata dalla verifica del rispetto dei termini previsti nelle rispettive domande di permesso di soggiorno.

In particolare, sono state individuate sei persone in condizione di espellibilità, di nazionalità senegalese, marocchina ed indiana: per quest'ultima è stato possibile il rimpatrio immediato, con il trasferimento alla frontiera di Roma-Fiumicino e poi il volo diretto per Nuova Delhi.

Eseguito poi un ulteriore provvedimento espulsivo tramite trasferimento e trattenimento nel centro di permanenza di Restinico, a Brindisi, a carico di un georgiano gravato da numerosi procedimenti giudiziari e precedenti di polizia, nonché da un divieto di avvicinamento.

Infine, un trentatreenne di nazionalità marocchina è stato arrestato per aver ferito un agente durante un controllo.