Aggressione a calciatori del Crotone, sei Daspo per altrettanti tifosi rossoblù

Sei Daspo a carico di altrettanti tifosi crotonesi, della durata variabile da uno a sette anni, sono stati emessi dal Questore del capoluogo pitagorico che per tre di loro ha anche prescritto l’obbligo di comparire per cinque anni presso gli Uffici della stessa Questura in occasione degli incontri di calcio della compagine locale.

I provvedimenti sono stati adottati dopo che nel pomeriggio dello scorso 8 aprile, dei calciatori rossoblù, alcuni dei quali erano insieme alle compagne, mentre erano nel parco archeologico di Capo Colonna per trascorrere qualche ora di relax al mare, erano stati avvicinati da dei tifosi appartenenti al gruppo Ultras “Curva Sud Crotone” che con aggressioni verbali e fisiche, anche con l’utilizzo di bastoni e pietre, li avevano intimidito e costretti ad allontanarsi (QUI).

Per questi motivi i supporters interessati sono stati segnalati alla Procura dalla Digos che, nonostante l’assenza di una denuncia formale da parte delle vittime, ha comunque ricostruito l’episodio ed individuato i presunti responsabili, consentendo al personale dalla Divisione Polizia Anticrimine di effettuare la relativa istruttoria per la predisposizione delle misure di prevenzione.

Come si ricorderà, a maggio scorso erano stati denunciate per l’accaduto sette persone ritenute appartenere al cosiddetto “nocciolo duro” della tifoseria crotonese, ed a cui si è stata contestata la violenza privata aggravata commessa in concorso (QUI).