Crotone. Calciatori presi a bastonate. Società: “violenza non è mai la soluzione”

Diversi giocatori del Crotone Calcio sarebbero stati aggrediti, nella mattinata di ieri, da alcuni sconosciuti armati di bastoni e spranghe. Una vera e propria spedizione punitiva che ha riguardato diversi calciatori che si trovavano in spiaggia assieme alle rispettive famiglie, approfittando della bella giornata di sole.

Il gravissimo episodio è stato confermato nella tarda mattinata odierna dalla società sportiva: "Il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza" viene affermato.

"Il periodo difficile che la squadra sta vivendo di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere" ha detto poi il presidente Gianni Vrenna ribadendo che "La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo".

Quanto accaduto non sarebbe ancora del tutto chiaro. Per quanto ricostruito finora, almeno quattro giocatori sarebbero stati raggiunti da un nutrito gruppo di aggressori (almeno una ventina) armati di oggetti contundenti mentre si trovavano su una spiaggia poco al di fuori della città.