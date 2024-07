Ulteriori controlli sul superbonus nel vibonese: scoperti illeciti per 75 milioni

Prosegue la campagna di controlli avviata dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che dal dicembre dello scorso anno è impegnata nel contrasto alle truffe ed alle frodi in merito alle erogazioni di crediti d'imposta in ambito edile. Una campagna ampia che passa al setaccio tutti i crediti erogati dallo Stato in merito al superbonus 110%, ma anche per i vari eco-bonus, sisma-bonus, bonus facciate, bonus ristruttuazioni e così via.

I finanzieri, coordinati da una apposita cabina di regia - istituita a livello nazionale - hanno svolto dei dettagliati controlli documentali verso titolari e rappresentanti legali di diverse aziende del territorio vibonese, attenzionati in quanto coinvolti in una serie di cessioni a catena verso soggetti economici privi di reale operatività.

Già nel mese di giugno erano stati contestati circa 75 milioni di euro di crediti generati, ceduti e monetizzati indebitamente, ai quali vanno sommati altri 50 milioni di euro circa contestati sul finire del 2023. Le fiamme gialle hanno dunque allertato l'Agenzia delle Entrate, che sta già cercando di recuperare una somma pari a circa 100 milioni. I controlli proseguiranno.