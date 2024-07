Vasto incendio a Fossato Serralta, ore di lavoro per avere la meglio sul fuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un incendio di bosco e di macchia mediterranea ha tenuto impegnate stamane le squadre dei volontari dei vigili del fuoco di Taverna ed una di Calabria verde.

Per spegnere le fiamme - che hanno interessato una vasta area nel comune di Fossato Serralta, nel catanzarese – è stato anche necessario far intervenire un elicottero regionale in supporto agli uomini a terra.

A coordinare le operazioni il DOS dei vigilfuoco del Comando di Catanzaro. Ci sono volute oltre quattro ore di lavoro a terra e 18 lanci dal mezzo aereo per mettere sotto controllo il rogo. Nel frattempo sono in corso le attività di bonifica dell’area interessata.