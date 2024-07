In casa circa otto chili di marijuana, pregiudicato cosentino va in carcere

Si sono spalancate le porte della casa circondariale di Cosenza per un 38enne pregiudicato del posto, arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia cittadina per detenzione illecita di stupefacenti.

Durante una perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, i militari gli hanno ritrovato nascosti in casa, nel centro storico di Cosenza, circa otto chili di marijuana, suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati, e circa 80 grammi di hashish, a loro volta in due involucri, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.