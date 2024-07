Uccisione gatti nel centro storico di Crotone, il comitato rilancia le colonie feline

"Con riferimento all’esposto presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Crotone per denunciare l’uccisione di gatti all’interno del centro storico di Crotone, comunichiamo che le indagini per l’identificazione dei responsabili sono in corso. L'auspicio è che l’Autorità Giudiziaria possa identificare e perseguire penalmente nel più breve tempo possibile gli autori di tali crimini".

È quanto affermano in una nota Davide Monte, del Comitato Centro Storico, e Giuseppe Trocino, dell'Enpa, che ricordano: " In tal senso si ritiene opportuno ricordare che la normativa italiana, in particolare la Legge 281 del 1991, riconosce e tutela le colonie feline, garantendo loro protezione contro abusi e maltrattamenti".

"Questa legge sancisce che i gatti di colonia non possono essere spostati dal loro habitat e devono essere curati nel rispetto delle norme igieniche. I cittadini hanno il diritto di nutrire e assistere i gatti, contribuendo così al benessere delle colonie. Inoltre, le Asp svolgono un ruolo fondamentale nel controllo demografico delle popolazioni feline, offrendo servizi gratuiti di sterilizzazione per evitare la proliferazione incontrollata".