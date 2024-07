Torre Melissa. Fragili sempre più vittime di truffe, Carabinieri vicini agli anziani

In linea con le iniziative intraprese da tutti i Reparti del Comando Provinciale di Crotone, nei giorni scorsi, a Torre Melissa, i Carabinieri della Stazione locale hanno svolto delle intense attività informative e di prevenzione del fenomeno delle truffe ai danni delle persone maggiormente vulnerabili, una tipologia di reato sempre più diffusa e attuale, che prende di mira, in particolar modo, gli anziani, lasciando in loro segni indelebili sia sotto l’aspetto materiale che morale.

I malviventi, infatti, approfittando della sensibilità emotiva delle vittime, si fingono Carabinieri o, comunque, appartenenti alle Forze dell’Ordine e dopo aver paventato situazioni di pericolo riguardanti familiari, chiedono somme di denaro per la risoluzione del problema. Ottenuto quanto richiesto, poi, si dileguano facendo perdere ogni traccia.

I militari, per di raggiungere il maggior numero di potenziali vittime attraverso l’attività informativa e preventiva, hanno affisso locandine e distribuito opuscoli pieghevoli presso le parrocchie, in alcuni ambulatori e negli abituali luoghi di ritrovo delle fasce più anziane di popolazione, ricordando, in particolar modo, che i Carabinieri non chiedono soldi in nessuna occasione, e di contattare, in ogni situazione di dubbio o potenziale rischio, il 112.