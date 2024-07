Caccia ai piromani in Calabria, tornano i droni e ne beccano ben 34

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Come di consueto durante l’estate torna la cattiva abitudine di accendere fuochi, chi per pulire i terreni, chi per altri motivi, chi anche solo per dolo.

Ma anche quest’anno, come in quello passato, però, a vigilare sulla Calabria, a caccia di piromani, sono tornati i droni: si tratta di 25 velivoli radiocomandati controllati dalla squadra specializzata della Regione che nelle ultime ore hanno già beccato ben 34 incendiari.

Lavorando in collaborazione con i Carabinieri i soggetti sono stati scovati ed identificati e ora rischiano pene fino all’arresto.