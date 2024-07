Gambarie. Escono in scooter e si perdono, padre e figlio ritrovati dopo alcune ore

Sono partiti questa mattina, a bordo dei loro scooter, per fare un giro lungo i sentieri vicino al cippo di Garibaldi, nella zona del laghetto Romia, a Gambarie, nel reggino, ma ad un certo punto si sono persi.

Brutta disavventura quella vissuta oggi da due escursionisti, padre e figlio, che come accennavamo, una volta addentratisi nel tragitto non sono più riusciti a trovare la via del ritorno.

Appena lanciato l’allarme, con la richiesta d’aiuto, i Carabinieri di Santo Stefano in Aspromonte hanno allertato subito i tecnici della Stazione Aspromonte del Cnsas, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, già presenti sul territorio per l’attività di pronto intervento, e che sono intervenuti prontamente riuscendo a ritrovare i due malcapitati in breve tempo.