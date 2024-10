Fungaiolo scomparso, rintracciato stamani dopo una notte all’addiaccio

Una nottata d’angoscia per i familiari e all’addiaccio per il malcapitato, ma si è conclusa fortunatamente bene la brutta avventura del 65enne sparito da ieri pomeriggio (QUI) dopo essersi avventurato alla ricerca di funghi nella zona boscata in prossimità del Laghetto Rumia, pressi di Gambarie, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, e che da allora aveva fatto perdere le proprie tracce.

L’uomo, è stato infatti ritrovato verso le 8:40 dal nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco: Le sue ricerche erano iniziate ieri intorno alle 18 a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Comando di Reggio Calabria.

Sul posto sono state così inviate le squadre del Presidio Rurale di Gambarie d’Aspromonte, del distaccamento di Villa San Giovanni, dei nuclei Cinofili e Sapr, il sistema aeromobile a pilotaggio remoto, insieme ad unità Sapr provenienti dal comando di Bari.

Impegnati nella ricerca oltre i Vigili del Fuoco anche i Carabinieri forestali e i volontari del Soccorso Alpino. Durante la notte le ricerche sono proseguite senza sosta (QUI), perlustrando i percorsi visibili e casolari.

Verso le 7, il disperso è riuscito a mettersi in contatto con i Vigilfuoco che hanno potuto così rilevare le coordinate geografiche e localizzare la posizione esatta dell’uomo che è stato poi rintracciato in località Muscatello dai Cinofili dei pompieri, dai Carabinieri Forestali e dal Soccorso Alpino, e recuperato in buone condizioni ma ovviamente provato dalla notte trascorsa al freddo.

Il 62enne ha riferito di aver trovato un riparo per la notte e di aver spento il telefono per risparmiare la batteria, per poi riaccenderlo questa mattina per chiedere aiuto.