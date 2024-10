Fungaiolo scomparso nel parco d’Aspromonte, avviate le ricerche

Il Soccorso Alpino della Calabria è stato allertato nella serata di oggi, mercoledì 9 ottobre, dalla Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza e da Vigili del Fuoco, per un fungaiolo disperso nella zona del laghetto Rumia, nei pressi di Gambarie, nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

L’uomo, di 65 anni, era uscito questa mattina da casa per andare appunto in cerca di funghi; nel primo pomeriggio - intorno alle 15 - il suo cellulare e il dispositivo Gps che aveva con sé, si sono però scaricati e da allora non si hanno più sue notizie.

Ad avvisare il Cnsas Calabria anche i familiari del 65enne. Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte.