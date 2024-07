Incidente sulla statale 106 a Simeri Mare, due feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la statale 106, sulla rampa dello svincolo per Simeri Mare, nel catanzarese.

Sul posto, intorno alle 23:40, è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che ha come il sinistro avesse coinvolto due auto, una Toyota iQ ed una Audi A2, per poi mettere in sicurezza il sito e le stesse vetture.

Una vola affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso, i feriti sono stati subito dopo traferiti in ospedale.

Inevitabili i disagi alla viabilità nel tratto interessato. Presenti i carabinieri per i rilievi e gli adempimenti di competenze. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.