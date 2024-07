Trovato sanguinante nei pressi di una discoteca, indagano i carabinieri

L’hanno ritrovato all’alba, sanguinante, nelle vicinanze di una discoteca, tra Sangineto e Bonifati, lungo la statale 18. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito nell’ospedale di Cosenza ancora cosciente e non in pericolo di vita.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri di Bonifati e Scalea che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, verificatisi presumibilmente nelle notte di sabato scorso, e che hanno coinvolto un uomo di 40 anni rimasto ferito in diverse parti del corpo, apparentemente con dei colpi inferti con un’arma da taglio.

Il 40enne avrebbe riferito ai militari di essere caduto in un rovo di spine, una tesi che però non avrebbe convinto gli investigatori, soprattutto perché la natura delle ferite riportate non sembrerebbe compatibile con quanto raccontato.