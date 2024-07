Scontro auto scooter tra Sangineto e Bonifati, muore un 18enne

Un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri si è portato via un’altra giovane vittima, un 18enne di Sangineto, Alessio Cataldo, deceduto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un’auto che percorreva la carreggiata opposta.

L’impatto sulla statale 18 che collega proprio Sangineto a Bonifati, nel cosentino: nei pressi di una curva il mezzo del ragazzo è andato ad impattare contro la vettura alla cui guida c’era una donna.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma per la vittima non c’è stati più nulla da fare, è morto sul colpo. I rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono affidati ai Carabinieri della compagnia di Scalea. Presenti anche i vigili del fuoco ed un’eliambulanza.