Passaggio di consegne al Rotary Club di Catanzaro

"Il nostro sodalizio vuole e deve essere presente, come ha sempre fatto dal 1951 anno della sua fondazione a Catanzaro, nella società civile, portare il proprio contributo alle grandi sfide che tutti insieme nel Distretto stiamo portando avanti, e mai dimenticare i valori guida che fanno del nostro Rotary un punto di riferimento”. È questo uno dei passaggi salienti del discorso di insediamento che l’avvocato Elena Grimaldi ha tenuto sabato scorso, nell’incantevole scenario di Villa Chorisia, nell’assumere la presidenza del Rotary Club di Catanzaro nel corso della rituale cerimonia del passaggio delle consegne con il past president avvocato Carlo Maletta.

Quello delle consegne è certamente uno dei momenti più importanti che contraddistinguono il calendario rotariano, perché segna il passaggio dal vecchio anno sociale, con il bilancio dei risultati ottenuti e delle attività svolte, al nuovo, in cui il presidente in carica traccia un primo piano programmatico delle attività e degli obiettivi da raggiungere. Prestigiosi gli ospiti istituzionali che hanno preso parte all'evento, tra cui il governatore del distretto 2102 Maria Pia Porcino, e molti rappresentanti di club del distretto calabrese, nonché molti past governor che hanno con piacere accolto l'invito a partecipare a questo importante momento celebrativo per il club di Catanzaro. Presente anche il governatore eletto per l'anno Rotariano 2025 - 2026 Dino De Marco.

Maria Pia Porcino, da Governatore in carica del distretto 2102 del Rotary Club, che territorialmente abbraccia tutta la Calabria, nel suo messaggio di saluto ha sottolineato come i valori dell'amicizia e del sostegno reciproco abbiano sempre contraddistinto il lavoro del club di Catanzaro, stimato per le attività svolte e anche per la partecipazione qualificata nelle attività distrettuali. Carlo Maletta, presidente del Rotary Club di Catanzaro per l'anno sociale 2023 2024 ha, quindi, presentato le attività svolte nel corso del suo fitto programma annuale, contraddistinto dal lavoro in rete con le altre associazioni del territorio e a sostegno delle associazioni che operano con particolare attenzione verso alcune fette della popolazione particolarmente bisognose, come il caso della Casa Paese per demenze di Cicala, dell'associazione Ra.Gi. Onlus. “Da soli si può andare più veloci, ma insieme si va più lontano”, è il motto mutuato da Maletta per sottolineare come, nell'anno appena concluso, sia stato possibile raggiungere certi risultati solo attraverso il lavoro sinergico di tutti i soci del Rotary Club di Catanzaro.

L'anno appena iniziato dal Presidente Grimaldi, sarà contraddistinto dalla continuità su alcuni progetti che hanno caratterizzato l'attività del Rotary Club di Catanzaro sul territorio, come il progetto Spiagge accessibili che permette a persone diversamente abili di poter accedere ad un lido balneare opportunamente attrezzato per passare le proprie giornate estive in tranquillità e senza barriere architettoniche. Vi saranno, ovviamente, anche altre attività che segneranno il nuovo anno rotariano, come ad esempio la campagna di sensibilizzazione su un corretto stile alimentare e di vita nelle giovani generazioni, attraverso un'iniziativa nelle scuole cittadine. Non dimenticando un dialogo attento e serrato con gli altri fenomeni associativi cittadini per promuovere insieme attività sempre più incisive. “Aspetto il sostegno di tutti voi soci – ha dichiarato il Presidente Grimaldi -perché solo attraverso un aiuto reciproco riusciremo a mantenere alto il livello che il nostro club, fondato nel 1951 a Catanzaro, ha sempre garantito sul territorio”.