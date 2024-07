Beach Volley Calabria Tour: ad Isola vittoria per i calabresi Laganà-Palmeri

Vittoria di marca calabrese nella seconda tappa del Beach Volley Calabria Tour in programma nel fine settimana a Isola di Capo Rizzuto. Il successo nel tabellone maschile è andato a Domenico Laganà e Rinaldo Palmeri, due atleti della Calabria, che in finale hanno battuto gli abruzzesi Edgardo Ceccoli e Nelio Santos per 2-0.

Una percorso netto, un cammino di grande livello. I due hanno battuto in semifinale Taramasco-Balestra provenienti dalla Liguria. Nell'altra semifinale vittoria per Ceccoli-Santos sui laziali Rossi-Tailli, che poi si sono piazzati al terzo posto. “E' stato davvero bello poter vincere nella nostra regione con molti atleti provenienti da ogni parte d'Italia e di grandissimo livello, un torneo molto ben organizzato – affermano gli stessi vincitori -.

E' stato un bel ritorno come coppia, ma ora non ci vogliamo fermare, vogliamo puntare alle prossime tappe di Gizzeria Lido e Bovalino per puntare al successo finale”.

Una grande escalation con un gioco efficace e concreto. Nel tabellone femminile vittoria per Margherita Tega e Beatrice Meniconi che in finale hanno sconfitto per 2-1 Monica Pastorino e Martina Montedoro dalla Liguria, una vittoria di rimonta. Infatti, dopo aver perso il primo set, le umbro-abruzzesi hanno conquistato il successo per 15-12 nel tie-break.

Terzo posto per le liguri Conte-Sciolè. “Ci alleniamo in Sicilia, anche se proveniamo da altre regioni. Ci stiamo approcciando al beach volley di alto livello con grande impegno, siamo contente per questi risultati, vogliamo giocare altre tappe nazionali di questo livello”. Il Tour, che ha concluso la seconda tappa, è organizzato dalla Seila Beach Sport, sotto l'egida del Comitato Regionale Fipav Calabria.

Il pensiero della Presidente della SBS Ilaria Perri: “Un grande ringraziamento all'amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto per aver permesso questa tappa per il secondo anno consecutivo. Siamo molto soddisfatti di come stiano andando le cose, un grazie al Direttore Tecnico Valerio Del Carpio per la parte organizzativa e logistica, invitiamo tutti al prossimo appuntamento”.