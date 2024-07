Gli invisibili”, progetto cinematografico su disabilità uditiva: domani casting a Rende

Martedì 30 luglio, dalle 9.30 alle 18.30 al cinema Garden di Rende, si terrà il casting per il film “Gli Invisibili”. Un progetto cinematografico che affronta il tema della disabilità uditiva e altre sfumature sociali, spesso “invisibili” agli occhi della società odierna. Diversi i ruoli da individuare, tra cui la protagonista.

“Una grande occasione”, rilanciano dalla produzione.“Creatività Automatica”, infatti, dopo il grande successo ottenuto con l’opera prima del talentuoso regista Marco Martire, è pronta a lanciare il suo secondo ambizioso progetto. Per questa nuova avventura cinematografica, intitolata “Gli invisibili”, appunto, si ricercano sia attori che comparse. “Il cinema ha sempre avuto il potere di raccontare storie che toccano il cuore e aprono la mente.

Quando si tratta di disabilità uditiva, i film possono svolgere un ruolo cruciale nel sensibilizzare il pubblico, abbattere i pregiudizi e promuovere l’inclusione”, racconta Marco Martire.

“I film sulla disabilità uditiva possono essere una fonte di ispirazione e speranza. Storie di resilienza, determinazione e successo possono motivare tutti noi a perseguire i sogni e a non arrendersi di fronte alle difficoltà”.

Per la produzione, infatti, il film “gli invisibili” non è solo intrattenimento, ma un “potente strumento di cambiamento sociale. Attraverso la sensibilizzazione, l’educazione e la promozione dell’inclusione, possiamo contribuire a costruire una società più empatica e accogliente per tutti”.Per tutte le informazioni si può scrivere alla mail: film.gliinvisibili@gmail . Il responsabile del casting è Giovanni Maletta. Appuntamento dunque a Rende, già dalle 9.30, per partecipare e vivere una piccola grande esperienza.

“Ci vediamo domani al cinema Garden, vi aspettiamo”, è l'invito finale. Al casting sarà presente anche il regista.