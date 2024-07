Verzino, manomette e rimuove il braccialetto elettronico: arrestato

Pare fosse "intollerante" al braccialetto elettronico il sessantenne di Verzino arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri, impegnati in un consueto controllo del territorio. L'uomo, fermato nei mesi scorsi per alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia denunciati all'Arma, era stato infatti sottoposto al braccialetto elettronico al fine di evitare l'avvicinamento ai familiari.

Braccialetto però non gradito, al punto che lo stesso avrebbe provato a manometterlo ed alterarlo. Operazioni che non sono passate inosservate ai Carabinieri, che al termine dei controlli hanno aggravato la misura cautelare dell'uomo, ora posto agli arresti domiciliari.