Truffe agli anziani: incontro con i Carabinieri a Santa Severina

Nel pomeriggio del 30 luglio, nella splendida cornice di Piazza di Piazza Campo di Santa Severina, i carabinieri hanno incontrato la cittadinanza, dialogando, con i molti partecipanti, sul delicato tema delle truffe in danno di soggetti maggiormente vulnerabili.

Nel corso dell’incontro, finalizzato a sensibilizzare le persone più anziane sulle ormai tristemente famose truffe, hanno partecipato circa 50 persone, dimostrando particolare interesse e rivolgendo numerose domande ai militari intervenuti.

I Carabinieri hanno distribuito opuscoli informativi e illustrato alla platea quali sono le più frequenti modalità criminali poste in essere dai truffatori.

Numerosi sono stati i consigli forniti dai militari dell’Arma: non aprire mai la porta quando si hanno dubbi su persone che si qualificano come appartenenti alle Forze dell’Ordine o tecnici di ditte, non cedere mai alle richieste telefoniche di soggetti che affermano di dover pagare “cauzioni” al fine di non far arrestare un parente della vittima, non rivelare mai a nessuno pin e codici personali utilizzati per accedere - ad esempio - all’internet banking; in tutti questi casi, spiegano i carabinieri, allertare immediatamente il 112 e soprattutto prendere consapevolezza del fatto che i Carabinieri e le Forze dell’Ordine in generale, non chiedono mai soldi.

Nel corso dell’incontro è stato trattato anche il tema della “vittimizzazione secondaria”, ovvero la paura di rivolgersi a Forze dell’Ordine e parenti per evitare una “brutta figura”, anche in virtù dei sensi di colpa che potrebbero attanagliare le vittime di questi episodi criminosi; i militari hanno infatti sottolineato l’importanza non solo di denunciare ma anche quella di parlarne con parenti, amici e vicini di casa in modo da permetterne la massima diffusione e aumentare la prevenzione di ulteriori eventi illeciti.

L’iniziativa continuerà nei prossimi giorni anche negli altri Comuni della Compagnia carabinieri di Petilia Policastro.