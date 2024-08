Prevenzione truffe e furti: a Crotone incontro tra Carabinieri e cittadini

Nelle scorse settimane i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno proseguito ed aumentato l’azione di prossimità che da sempre caratterizza l’Arma: il riferimento, in questo caso, è agli incontri con la popolazione, soprattutto gli anziani, mirati a prevenire e intercettare i furti e le truffe.

Questa tipologia di reati, particolarmente odiosa, ma purtroppo diffusa su tutto il territorio nazionale, è stata recentemente oggetto di una campagna di sensibilizzazione attraverso anche la diffusione di un video con il noto attore Lino Banfi.

Gli incontri con i cittadini sono stati svolti nell’ultimo periodo a Scandale, Isola Capo Rizzuto e Cutro, rafforzando e sottolineando l’azione svolta quotidianamente dai militari in servizio sul territorio, che sono sempre a disposizione per consigli e supporto.

Gli appuntamenti, tenuti dai Comandanti e dai militari delle Stazioni di Scandale e Cutro e della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, sono stati un’occasione per spiegare direttamente le modalità di attuazione delle truffe, che vengono solitamente attuate prima con un contatto telefonico, e successivamente con la presentazione di un complice presso l’abitazione della vittima, sempre dopo aver convinto quest'ultima che un suo familiare sia in grave pericolo o trattenuto in caserma.

I confronti, quindi, che hanno visto una viva partecipazione nonostante il periodo estivo, sono stati un’ulteriore occasione per ribadire, faccia a faccia, che i Carabinieri, come le altre Forze dell’Ordine, non chiedono denaro per la liberazione di soggetti arrestati o trattenuti per qualsiasi motivo, né tantomeno si presentano a domicilio a ritirare denaro o gioielli; ancora di più, gli incontri sono stati l’occasione per allontanare il senso di vergogna che può sopraggiungere con la consapevolezza di aver subito un raggiro, e ribadire l’importanza fondamentale di segnalare tempestivamente anche solo i tentativi di truffa.

I militari dell’Arma continueranno a svolgere l’azione di prossimità con altri incontri aperti alla popolazione, per fornire tutti gli strumenti necessari a prevenire e difendersi.