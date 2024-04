Confindustria Crotone incontra i vertici dell’Arma dei Carabinieri

“Siamo onorati di ospitare nella nostra sede i vertici del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dei principali Reparti operativi, un presidio di legalità prezioso per il territorio. L’incontro di oggi nasce da una proficua interlocuzione con il nostro Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, dalla quale è scaturito l’obiettivo condiviso di creare nei territori occasioni di confronto tra le imprese, i comandi territoriali ed i reparti operativi per stimolare conoscenza e consapevolezza rispetto a tematiche importanti come quella della tutela dell’ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro".

E' quanto afferma il Presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò, in apertura dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi.

"Sono temi delicati con cui le imprese si cimentano quotidianamente, spesso con molte difficoltà, anche meramente burocratiche, ma sicuramente sempre con l’impegno di costruire un’economia sana e di garantire il rispetto delle norme, delle persone e dell’ambiente. Per questo abbiamo chiesto al Comandante Giovinazzo di creare nei prossimi mesi ulteriori occasioni di incontro con le imprese per affrontare tematiche specifiche”, ha continuato.

Dopo aver ringraziato per la presenza il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce ed il Capo di Gabinetto della Provincia, Amedeo Gigante, il Presidente Spanò ha introdotto gli interventi dei relatori.

Il Comandante dei Carabinieri di Crotone, il Colonnello Raffaele Giovinazzo, ha rappresentato la concreta disponibilità dei Reparti operativi a "dialogare con le imprese per agevolare la corretta interpretazione ed applicazione delle norme negli ambiti di propria competenza. La presenza capillare dei presidi militari e la operatività su tematiche che impattano sulla gestione quotidiana delle aziende è un valore aggiunto che viene messo a disposizione delle imprese per contribuire al consolidamento di un’economia sana ed in grado di isolare la criminalità organizzata".

Il legame tra ambiente, imprese e sviluppo del territorio è stato ulteriormente approfondito in termini normativi ed operativi dal Comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Crotone, il Tenente Colonnello Angelo Pisciotta. "Lo spirito comune è senz’altro quello di creare un clima collaborativo in grado di agevolare, attraverso la conoscenza ed il confronto, la prevenzione dei rischi e dei reati", ha detto.

Al termine dell’incontro sono intervenuti i past President di Confindustria Crotone, Emilio Bernardo Romano e Michele Lucente, che hanno rimarcato "l’importanza del ruolo di controllo e presidio nel territorio e l’opportunità di avviare la collaborazione con i Reparti anche in termini formativi su questioni delicate come la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le conclusioni sono state affidate al primo cittadino, che dopo aver ringraziato i vertici dell’Arma dei Carabinieri, ha messo in evidenza i progetti e le risorse implementate dall’inizio del suo mandato e quindi la necessità di proseguire con le azioni mirate a neutralizzare la criminalità organizzata ed a supportare la crescita economica.