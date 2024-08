Bonifica, Confindustria Crotone si dice fiduciosa del Mase

Mario Spanò

"Riteniamo doveroso ribadire, ancora una volta, il nostro pensiero convinti come siamo che la partita della bonifica del Sin di Crotone sia un tassello estremamente rilevante per una efficace ripresa economica del territorio". Inizia così una nota firmata dal presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò, in merito alla bonifica dell'ex area industriale.

"Siamo fiduciosi che il MASE, a seguito della conferenza di servizi di giugno scorso, indicherà dopo la pausa estiva la soluzione tecnicamente più adeguata per il conferimento dei rifiuti, nel rispetto della necessità di tutelare la salute della nostra comunità e dell’ambiente in cui viviamo" afferma Spanò. "Quello che appare imprescindibile è che a valle di questa decisione si proceda subito alla rimozione dei rifiuti pericolosi secondo una chiara tabella di marcia".

"Lo abbiamo evidenziato al commissario Errigo più volte: il vero problema sono i rifiuti che non possono più rimanere nei siti in cui giacciano da troppi decenni e non gli esistenti impianti di conferimento, monitorati e sottoposti ai controlli delle autorità competenti" prosegue Spanò invitando a "concetrare l'attenzione sulla riqualificazione produttiva dell'area".

"Ci appare questa la vera sfida. È fondamentale che tutti i soggetti coinvolti al tavolo della bonifica diano opportuna rilevanza al tema del recupero produttivo dell’ex area industriale" afferma in conclusione. "Non si tratta di costruire nuove ciminiere, ma di cogliere le opportunità legate anche agli obiettivi della transizione ecologica ed energetica, con un’attenzione speciale alle tecnologie rinnovabili, all’infrastruttura portuale ed al posizionamento nel Mediterraneo del nostro territorio".