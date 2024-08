Sbanda con l’auto e si ribalta: ferita una ragazza a Simeri Crichi

Una giovane automobilista è rimasta ferita, questa mattina, in località Strada del Bosco a Simeri Crichi, nel catanzarese. Per motivi ancora non del tutto chiariti, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo - una Wolkswagen Polo - finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

La stessa ha allertato i soccorsi: subito sul posto i Vigili del Fuoco per estrarla dalle lamiere ed il personale medico del 118, che dopo un primo accertamento sul posto ha trasferito la malcapitata in ospedale per degli accertamenti.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per accertare la dinamica del sinistro.