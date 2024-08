Incendi, 24 richieste di intervento in tutta Italia: 7 solo in Calabria

Aumentano di giorno in giorno le richieste di intervento dei canadair e degli eliocotteri della flotta aerea nazionale, coordinati dalla Protezione Civile al fine di contrastare la diffusione degli incendi boschivi. Solo oggi sono state ben 24 le richieste di intervento dei mezzi aerei in tutta Italia, in supporto alle squadre di terra già impegnate nelle operazioni.

Il Centro Operativo Aereo Unificato ha ricevuto ben 10 richieste da Lazio, altre 7 dalla Calabria, 4 dalla Campania e 3 dalla Sicilia. Finora sono stati domati 12 roghi, mentre le operazioni proseguono senza sosta in diverse località del centro sud.