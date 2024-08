Ponte Stretto, Ciucci: “somma per le consulenze inferiore a 500 mila euro”

"In riferimento ad alcune affermazioni attribuite alla Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, circa consulenze della Stretto di Messina per ipotetici 100 milioni di euro – cifra inverosimile e fuori da ogni realtà – si evidenzia quanto segue: gli incarichi affidati dal 6 giugno 2023 ad oggi, sono pubblicati sul sito istituzionale della nostra società nella sezione Trasparenza".

Lo rende noto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, che continua: "La somma totale destinata alle consulenze non raggiunge i 500 mila euro. Non si comprende nemmeno la polemica sull’assenza, ad oggi, del progetto esecutivo. La redazione dello stesso potrà essere avviata soltanto in seguito all’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, come previsto dalla legge", conclude.