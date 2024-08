Gioia Tauro, intercettate e sequestrate 40 tonnellate di gas dannosi per l’ambiente

Un carico di oltre 40 tonnellate di idrofluorocarburi è stato individuato e sequestrato dal personale dell'ufficio dogane del Porto di Gioia Tauro.

Si tratta di un gas refrigerante (HFC) non ricaricabile, sul quale al momento vige il divieto di importazione in quanto particolarmente impattante sul clima e dannoso per l'ambiente.

I funzionari dell'agenzia, nel corso di normali attività di verifica della merce importata in transito nello scalo portuale, hanno atenzionato alcuni carichi sospetti, verificandone le dichiarazioni di importazione risultate poi non conformi.

Particolare che ha fatto così scattare un controllo della merce, permettendo di scoprire 112 bombole di gas importate illecitamente .

L'intero carico è stato sequestrato penalmente come disposto dal Tribunale di Palmi: circostanza costata cara alla società importatrice, che si è vista anche sequestrare le bombole ricaricabili visto lo sforamento delle quote assegnate, oltre ad una sanzione (tra i 50 ed i 150 mila euro) per aver infranto l'apposito regolamento.

I controlli proseguiranno con particolare attenzione per la tutela del clima e dell'ambiente.