Volo salvavita: paziente in pericolo trasferito da Catanzaro a Palermo

Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un paziente di 72 anni che dall’aeroporto di Lamezia Terme è stato trasportato fino a quello di Palermo-Punta Raisi con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il volo sanitario ha permesso di trasferire rapidamente l’uomo dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, dove era ricoverato, all’Azienda Ospedaliera Specialistica Arnas Civico del capoluogo siciliano.

Il volo, definito in questo caso “Ipv-Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti.

Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, un’ambulanza era già in attesa per trasferire il paziente in ospedale. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare il velivolo è poi ripartito alla volta di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa.