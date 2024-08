Camper si ribalta sull’A2, corsia sud chiusa a San Mango D’Aquino. Due feriti

A causa di un veicolo che si è ribaltato, l’autostrada A2 del Mediterraneo è temporaneamente chiusa direzione Sud, al km 295,000, in prossimità dello svincolo di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo mezzo, un camper che, per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro il guardrail della corsia di decelerazione, per poi ribaltarsi.

A bordo il conducente ed una passeggera, entrambi rimasti feriti e che, una volta estratti dall'abitacolo ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, sono stati poi trasferiti in ospedale.

Al momento il traffico veicolare in uscita viene deviato allo svincolo di San Mango con proseguimento fino a quello successivo di Falerna e rientro in autostrada in direzione nord.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Lamezia Terme congiuntamente ad una squadra del Comando di Cosenza, le squadre dell’Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(aggiornata alle 12:15)