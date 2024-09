Si ribalta con l’auto mentre percorre l’A2: un ferito nel lametino

Brutta disavventura questo pomeriggio per una giovane coppia che viaggiava lungo l'Autostrada A2: per motivi ancora in fase di accertamente, l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata mentre procedeva in direzione sud, tra gli svincoli dei comuni di Altilia Grimaldi e San Mango d'Aquino.

Immediato la richiesta di aiuto, che ha visto giungere sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme assieme al personale medico del 118. Il giovane alla guida del mezzo è rimasto ferito in maniera lieve, e trasportato in ospedale per maggiori accertamenti. Illesa, invece, la sua compagna.

Sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso, oltre a squadre dell'Anas per la messa in sicurezza stradale e per il ripristino della viabilità, rimasta bloccata per qualche ora.