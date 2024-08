Pizzicato a rubare materiale edile: 64enne finisce in manette

Nella nottata di sabato 10 agosto, durante un normale pattugliamento notturno in una zona residenziale di Gioia Tauro, i Carabinieri hanno notato un furgone fermo nei pressi di una villetta in costruzione, dal quale si stavano caricando travertino ed altri materiali destinati alle rifiniture dell'abitazione.

Insospettiti, i militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare uno dei malfattori, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire e sono attualmente ricercati. L'uomo, un 64enne di Polistena è stato tratto in arresto per furto aggravato e, dopo essere stato ammanettato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che si è svolto la mattina successiva.

Al termine del procedimento, il giudice ha disposto per l'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono inoltre in corso valutazioni su ulteriori misure preventive, come l'emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune reggino.

I Carabinieri di Gioia Tauro, anche durante il periodo estivo, intensificano i controlli nelle aree residenziali per prevenire furti nelle abitazioni temporaneamente disabitate per le ferie estive. Grazie alla loro tempestiva azione, è stato sventato l'ennesimo furto ai danni di privati cittadini.