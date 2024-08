Capo Colonna, This Must Be The Place prosegue con Almamegretta e Peppe Voltarelli

Dopo il concerto di Serena Brancale, prosegue la rassegna musicale estiva “This Must Be The Place”, organizzata dai Parchi Archeologici di Crotone e Sibari.

Lunedì 19 agosto, nell’incantevole Teatro del Parco Archeologico di Capo Colonna, faranno tappa gli Almamegretta, capitanati dal frontman Raiz (Gennaro Della Volpe), noto anche per il suo ruolo di protagonista nella serie tv “Mare Fuori”.

Si tratta dell’unica data in Calabria, in cui la nota band napoletana, che miscela triphop, reggae, dub, rap e canzoni napoletane e vanta prestigiosi riconoscimenti, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2013, undici album e migliaia di concerti tra Italia e Europa, proporrà i successi che hanno scandito la loro carriera ultratrentennale, tra cui anche canzoni tratte dall’album “Senghe”, premiato con la Targa Tenco 2023 come miglio disco in dialetto.

L’indomani, martedì 20 agosto, nella stessa location, si esibirà il cantautore calabrese Peppe Voltarelli che, oltre ai suoi grandi successi che gli hanno assicurato grande pubblico in vari Paesi del mondo, presenterà il nuovo album “La grande corsa verso Lupionòpolis”, registrato a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Nick Cave e Lou Reed) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles, Simone Giuliani, che ha all’attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra.

Tra canzoni in italiano e dialetto calabrese, ma anche un valzer strumentale, reduce dal secondo posto nella classifica finale del Premio Tenco, nella categoria miglior album in dialetto, Voltarelli tornerà nella sua terra, consolidando sempre più il suo legame con le radici.

Entrambi i concerti si terranno alle 21 e saranno gratuiti. Per info e prenotazioni contattare il numero 0962.27697 o 3791338626 solo via WhatsApp.