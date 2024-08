Caloveto senz’acqua, nelle contrate arrivano le autobotti

Emergenza idrica a Caloveto, piccolo centro del cosentino, dove a soffrire maggiormente sono le contrade. Tra ieri ed oggi, domenica 11 e lunedì 12 agosto, nei serbatoi comunali sono entrati 2 litri e mezzo di acqua, ma le criticità permangono.

Per venire in aiuto dei residenti, quindi, è stato attivato il servizio autobotte e sono state servite le venti abitazioni dislocate nelle contrade Maraniga, Serra e Liboia.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza che, insieme al vicesindaco Luigi Nigro e al consigliere comunale Vittorio Mazza sta coordinando tutte le operazioni necessarie per ridurre al minimo i disagi e fare fronte ad un’emergenza che con le alte temperature si avverte ancora più importante.

Il Primo Cittadino ha colto l’occasione, quindi, per ringraziare la Protezione Civile regionale attraverso il dirigente Domenico Costarella e lo staff per il supporto che garantisce ai comuni ed in particolare a quelli più piccoli dell’entroterra.

L’Amministrazione Comunale rinnova però ed anche l’invito ai residente alla collaborazione, ovvero a razionalizzare e ad usare con parsimonia l’acqua se non per necessità ricordando che rimane vigente l’ordinanza dedicata.