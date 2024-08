Pizzo. Turista precipita in un dirupo: è grave, salva la figlia

È ancora da chiarire esattamente la dinamica di quanto accaduto intorno a mezzogiorno di oggi a Pizzo Calabro, nota località turistica della costa tirrenica vibonese.

Proprio un turista è stato protagonista infatti di quella che poteva diventare una vera e propria tragedia se non ci si fosse messo in mezzo il fato: un 46enne italiano - per cause ancora da accertare - è precipitato in dirupo che si staglia nei pressi del parcheggio a pagamento de “la Parrera”, nell’omonima contrada, non lontano dal centro della cittadina.

L’uomo era insieme alla figlioletta di appena 7 anni, che fortunatamente non è caduta insieme al padre, e alla moglie, attualmente sotto shock.

Il 46enne è stato raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco e poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito con un elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro, avendo riportato delle ferite gravi. Presenti sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica.