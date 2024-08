Pizzo. Volo di una ventina di metri in un dirupo: non ce la fa, muore in ospedale

Non ce l’ha fatta il 46enne che nella tarda mattinata di oggi è caduto in un dirupo a Pizzo Calabro, nel vibonese (QUI), facendo un volo di circa una ventina di metri.

L’uomo, originario della zona, esattamente di Francavilla Angitola ma da anni residente ormai a Roma, è purtroppo deceduto nell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito immediatamente e dove era ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, difronte al parcheggio di contrata Parrera, erano subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco del capoluogo napitino, che col supporto delle unità SAF, le Speleo Alpino Fluviali, e di un’autoscala avevano raggiunto il malcapitato che, stabilizzato insieme al personale sanitario del Suem118, era stato recuperato utilizzando la barella Toboga applicata all’autoscala. Messo in sicurezza, il 46enne era stato poi trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Ancora da chiarire esattamente la dinamica. Secondo quanto appreso l’uomo, in vacanza in Calabria per il ferragosto, dopo aver parcheggiato si sarebbe diretto verso l’inferriata che dà sul dirupo e da lì sarebbe caduto nonostante il tentativo della moglie e della figlia di 7 anni di tentare di trattenerlo; le urla sono state sentite da un ausiliario del traffico in servizio che si è precipitato per dare una mano; aiuto risultato purtroppo vano.