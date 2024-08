Si introduce in casa dell’ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

È stato sorpreso all'interno dell'abitazione dell'ex moglie, nonostante su di lui pendesse un divieto di avvicinamento per una serie di reati familiari: succede nel vibonese, dove un uomo del posto è stato colto in flagranza di reato ed arrestato dagli agenti del posto fisso di Tropea, nel corso di uno dei numerosi controlli svolti anche nell'hinterland della nota meta turistica.

Ad accorgersi che qualcosa non andava proprio gli agenti, appostati nei pressi dell'abitazione della donna per dei servizi di controllo e vigilanza del territorio, intensificati per la stagione estiva. Questi infatti hanno notato dei movimenti sospetti all'esterno dell'abitazione, decidendo così di intervenire.

Giunti presso lo stabile, dopo aver bussato alla porta, si sono visti aprire proprio dall'uomo, che si era introdotto nell'abitazione dell'ex moglie mentre questa era assente. Su di lui pendeva già un divieto di avvicinamento - scaturito da diversi reati, che spaziano dallo stalking ai maltrattamenti in famiglia - che ha fatto così scattare l'arresto per violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria.