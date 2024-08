Ferragosto “caldo” nel Reggino, raffica di sanzioni e denunce

È stato un ferragosto di intenso lavoro per i carabinieri di Reggio Calabria impegnati nell’assicurare la sicurezza sulle strade della provincia.

Nei giorni a cavallo delle festività sono state così oltre 350 le pattuglie impiegate in una vasta operazione in tal senso, con una particolare attenzione alle località balneari e turistiche.

Un’attività che nel complesso ha consentito di controllare quasi 2.200 veicoli e oltre tremila persone, con sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di circa 45 mila euro. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti, con la denuncia di 17 persone.

L'attività ha riguardato anche situazioni di emergenza: i carabinieri sono intervenuti per esempio per domare 12 incendi e hanno prestato soccorso in 14 incidenti stradali, offrendo assistenza immediata in un periodo in cui il rischio di sinistri aumenta a causa dell'incremento del traffico e delle temperature elevate.

Un impegno, questo, che rientra nell'attività di prossimità dell'Arma, che continua a essere un punto di riferimento per i cittadini in tutta la provincia.