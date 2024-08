Università, Occhiuto: Melfi all’Unical bellissima notizia, spero altri luminari in Calabria

Franca Melfi

“La scelta della dottoressa di fama mondiale Franca Melfi - che ha deciso di lasciare l’Università di Pisa per insegnare all’Unical e per operare presso l’ospedale Annunziata - è una bellissima notizia e dimostra che aver istituito la Facoltà di Medicina a Cosenza diventa occasione anche per qualificare e migliorare il sistema sanitario della Calabria".

E' quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che continua: "Viene premiato il lungimirante lavoro del rettore Nicola Leone e della sua Università. Il mio auspicio è che tanti altri luminari - così come sta accadendo da qualche tempo a questa parte - possano presto venire nella nostra Regione, per arricchire il nostro sistema universitario e la qualità dei nostri Atenei”.