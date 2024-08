La Capitale del Libro si tinge di giallo: arriva la seconda edizione di “Taurianoir”

La Capitale Italiana del Libro 2024 si tinge di giallo con la seconda edizione di “Taurianoir”, il festival dedicato al genere poliziesco e investigativo che venerdì 23 e sabato 24 agosto animerà la storica Piazza Garibaldi di Taurianova con due serate organizzate dall’associazione culturale Parallelo 38 che condurranno i partecipanti in un viaggio letterario e artistico tra crimini di carta, fumetti e fiction tv.

“Taurianoir, festival del giallo, giunge alla sua seconda edizione - ha commentato Emanuela D’Eugenio, presidente dell’associazione culturale Parallelo 38 -. Nato lo scorso anno da un'idea dell'assessorato alla cultura, ha visto crescere il suo ruolo nel panorama degli eventi cittadini attraverso l'impegno costante dell'associazione culturale Parallelo 38, che nel 2023 è stata partner del festival e alla quale è stata affidata per il 2024 la direzione artistica. Un segno tangibile di fiducia e collaborazione tra il mondo delle istituzioni e quello dell'associazionismo che traccia, nel contempo, all'interno di Taurianova Capitale del Libro un percorso fatto di eventi caratterizzati dalla grande partecipazione di pubblico”.

Una sfida che l'associazione culturale Parallelo 38, reduce dal grande successo del Gala della Poesia, ha accolto con entusiasmo e senso di responsabilità, realizzando un cartellone di prestigio nel quale si alterneranno sedici ospiti tra autori, fumettisti, musicisti ed attori.

“Prosegue la lunga estate culturale che sta animando la nostra città - ha ribadito Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TCIL -. Dalla primissima edizione della Fiera del libro, al “Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova” ed eventi come “Note d’autore”, stiamo vivendo settimane intense, ricche di appuntamenti tra arte, tradizione, musica e letteratura. Adesso siamo pronti ad immergerci nel mistero dei libri gialli con la seconda edizione di “Taurianoir”, evento nato da una costola di “Taurianova Legge”, e divenuto oggi un festival con la direzione della Parallelo 38. Un esempio tangibile del progetto che stiamo realizzando per la nostra città, grazie alla nomina di Capitale del Libro 2024: avviare iniziative pilota, gettando i semi che ci auguriamo possano germogliare in futuro e dare vita a progetti duraturi, capaci di radicarsi nel tessuto culturale del territorio grazie alle tante realtà associazionistiche presenti in città”.

Ad essere protagonista della prima serata dell’edizione 2024, venerdì 23 agosto alle 21.30, sarà la “Conversazione sul noir calabrese”, moderata da Emanuele Crescenti, procuratore del Tribunale di Palmi. Apriranno l’incontro i saluti della presidente della Parallelo 38 Emanuela D’Eugenio e dell’assessore Maria Fedele.

Saranno presenti: gli scrittori Mimmo Gangemi e Domenico Pitea; la giornalista, autrice e direttrice del festival “SalerNoir”, giunto quest’anno alla decima edizione, Piera Carlomagno; il fumettista Umberto Giampà; l’attore Claudio Castrogiovanni, noto per aver preso parte a successi televisivi come “Vanina - Un vicequestore a Catania”, “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia - Palermo oggi” e molti altri; l’attore Costantino Comito, tra gli interpreti di diverse fiction e serie tv italiane come “Squadra antimafia”, “Bastardi di Pizzofalcone”, “I Medici” e “Don Matteo 13”; presenti anche il soprano Cristina Alviano e il Maestro Vincenzo Luca Moro.

Seguirà la seconda ed ultima serata, sabato 24 alle 21.30, con la presentazione del libro di Piera Carlomagno “Ovunque andrò” (Solferino, 2024), nel quale l’autrice dà vita a una straordinaria metamorfosi di forme narrative, combinando la suspense del giallo internazionale con le atmosfere e la ricchezza di una grande saga familiare lucana. Il risultato è un romanzo teso e incalzante, abitato da personaggi tanto eccentrici da scandire il Novecento, sorprendente fino all’ultima pagina. La serata sarà introdotta dai saluti di Mariagrazia Arceri, vicepresidente dell’associazione culturale Parallelo 38, e del sindaco di Taurianova Rocco Biasi.

Interverranno oltre all’autrice Antonio Salvati, magistrato e ideatore del Festival Nazionale del Diritto e della Letteratura Città di Palmi, che quest'anno ha avuto come tema "che musica è il diritto"; Laura Papa, responsabile della comunicazione di Giallo China, allieva di Umberto Eco e co-fondatrice di Giallo China, innovativo progetto editoriale basato sulla trasposizione a fumetti - in formato Graphic Novel - di grandi titoli della letteratura giallo-noir italiana.

Per l'occasione verrà realizzata una mostra dove saranno esposte tavole e illustrazioni originali. Impreziosiranno l'evento la presenza del fumettista Gaspare Orrico, del musicista Sasà Calabrese e dell'attrice Giusi Loschiavo. Moderatore dell'incontro sarà il giornalista Giuseppe Campisi.