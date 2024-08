Peperoncino jazz, dagli Usa alla Calabria Joyce Elaine Yuille col trio di Elio Coppola

Come ogni anno di questi tempi, c’è grande attesa a San Marco Argentano per l’ormai tradizionale tappa del Peperoncino Jazz Festival, evento iniziato lo scorso 11 luglio e in programma fino a fine mese, che anche quest’anno, alla sua XXIII edizione, sta arricchendo culturalmente l’estate calabrese, attraverso concerti di vere e proprie stelle del panorama jazzistico nazionale ed internazionale in programma in oltre venti località della regione.

Così, dopo la tappa mormannese, organizzata grazie alla stretta sinergia esistente tra l’amministrazione comunale del caratteristico borgo del Pollino e l’Ente che amministra uno dei parchi nazionali più grandi d’Europa, che venerdì 22 agosto ha visto di scena la meravigliosa cantante brasiliana Fernanda Santanna, e prima di tornare a Scalea nel suggestivo scenario del giardino di Palazzo Spinelli per l’attesissimo tributo ad Ivano Fossati a firma del cantautore Roberto Musolino che martedì prossimo, 27 agosto, chiuderà in grande stile la XVIII edizione del Laos Jazz Fest, domani sera, domenica 25 agosto, il festival musicale più piccante d’Italia farà tappa nella graziosa cittadina di San Marco Argentano, che, come accaduto nelle ultime edizioni dell’evento, ospiterà nella Villa Comunale un concerto di grandissima qualità artistica.

Nel corso della serata, in programma alle 22 e ad ingresso libero in quanto fortemente voluta dal Sindaco Virginia Mariotti, dall’Assessora al Turismo e Spettacolo Fenisia Di Cianni e inserita all’interno della rassegna “Agosto Sammarchese 2024”, infatti, sarà protagonista la sublime Joyce Elaine Yuille, artista di New York le cui doti vocali sono in grado di colpire anche lo spettatore più raffinato, ma allo stesso tempo comunicano a tutto il pubblico la grande energia e passionalità di questa portentosa cantante, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Randy Crawford, Ron, Laura Pausini, Elio e Le Storie Tese, Ronan Keating e molti altri ed è stata corista di Renato Zero, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e i Pooh, ma anche delle Sister Sledge, di Dee Dee Bridgewater, di Gloria Gaynor e di Donna Summer.

Per l’occasione, la vocalist americana si esibirà con il trio del portentoso batterista campano Elio Coppola (che, nonostante la giovane età, si è già fatto prepotentemente strada, tanto che i suoi “ritmi” hanno accompagnato, tra gli altri, oltre ai migliori jazzisti italiani star internazionali come Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein, David Kikoski, Denise King, Bobby Watson e Ronnie Cuber), formato dal talentuoso chitarrista molisano Daniele Cordisco (vincitore del premio Massimo Urbani e sicuramente uno dei chitarristi più interessanti degli ultimi anni sulla scena italiana, vanta in curriculum collaborazioni con artisti internazionali del calibro di: Ron Carter, Jeff Young, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Max Ionata, Gary Smulyan, Godwin Louis, Gege’ Munari, Giorgio e Dario Rosciglione, Jimmy LaRocca, i fratelli Deidda, Gregory Hutchinson, Sarah McKenzie, Ronnie Cuber, Roberto Gatto, Donna McElroy, Roy Hargrove, Esperanza Spalding, Denise King, Stjepko Gut ecc.) e dal solido contrabbassista lucano Giuseppe Venezia (che vanta collaborazioni importanti tra cui quelle con jazzisti americani del calibro di Greg Hutchinson, Johnatan Blake, Jerry Bergonzi, Joyce Yuille), nonché con uno special guest del calibro di Jerry Weldon, portentoso sassofonista statunitense che per anni è stato al fianco di Lionel Hampton, nonché collaboratore di George Benson, Dr. Lonnie Smith, George Cables, Roy Haynes, Jimmy Cobb, Harry Connick Jr. ecc.

Nei prossimi giorni e fino a fine agosto, poi, come accennato, le piccanti note del festival diretto artisticamente da Sergio Gimigliano torneranno a risuonare in quel di Scalea, per poi diffondersi sul territorio comunale di quella che, a tutti gli effetti, rappresenta la terza città della Calabria: Corigliano Rossano, dove saranno di scena il leggendario batterista del Pat Metheny Group Paul Wertico (il 28 agosto nel chiostro di Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano) e la travolgente cantante portoghese Maria Joao (di scena il 31 al Castello Ducale di Corigliano).