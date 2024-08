Forte scossa di terremoto in mare aperto: avvertita lungo la fascia jonica

Trema ancora la terra in Calabria, con una nuova scossa che ha sfiorato la magnitudo 4 della scala Richter. Nel primo pomeriggio odierno infatti, attorno alle 14.47, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa in pieno Mar Jonio, che tuttavia è stata avvertita in numerosi centri abitati lungo la costa.

L'evento sismico è avvenuto a circa 35 chilometri di profondità ed a oltre 30 chilometri dalla costa, nei pressi di un'area interessata, fino a poche settimane fa, da un'intenso sciame sismico.