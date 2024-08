Belvedere Spinello, in fumo due ettari di vegetazione: denunciato un uomo

Un uomo, proprietario terriero a Belvedere Spinello, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della locale stazione con l'accusa di incendio doloso.

È successo nei giorni scorsi nel centro dell'alto crotonese, a seguito di un vasto incendio che ha distrutto circa due ettari di vegetazione avvicinandosi pericolosamente a delle abitazioni.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe acceso un fuoco all'interno di un suo terreno per bruciare delle sterpaglie. Nulla di strano fin qui, se non fosse per il fatto che lo stesso avrebbe ammesso di aver perso il controllo delle fiamme, lasciando dunque che si espandessero liberamente e senza alcuna supervisione, senza neppure allertare le forze dell'ordine.

E le fiamme si sono così propagate rapidamente, lambendo delle abitazioni (risultate poi disabitate) e distruggendo vegetazione e sterpaglie. L'incendio è stato poi domato grazie all'intervento di personale di Calabria Verde, già attenzionato da alcuni residenti oltre che dai Carabinieri.

Al termine delle rapide indagini, l'uomo è stato dunque denunciato a piede libero.