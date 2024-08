Ricadi, nate 69 tartarughe dalla prima schiusa a Santa Domenica

Si è schiuso a Santa Domenica di Ricadi, presso la spiaggia di Riaci, il primo nido di tartaruga marina (Caretta caretta). Al tramonto le prime tartarughine hanno fatto capolino dalla sabbia e, nell’arco di pochi minuti, sono emerse in gruppo ben 68 esemplari che hanno raggiunto il mare tra l’entusiasmo e la gioia dei presenti. Dopo circa un’ora la nascita di un’altra piccola tartaruga che, al momento, porta a 69 il numero complessivo di uova felicemente schiuse. La corsa verso il mare delle piccoline è stata seguita dai volontari del Circolo Legambiente Ricadi che, per giorni, hanno presidiato, vigilato e tutelato il sito.

Il ritrovamento delle uova era avvenuto nelle settimane scorse presso la spiaggia di Formicoli, grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti e dei gestori del lido. Il sito era stato messo subito in sicurezza dai volontari del locale Circolo di Legambiente Ricadi e l’indomani, con l’ausilio del personale in possesso della specifica autorizzazione in deroga formato da Caretta Calabria Conservation, era stato individuato il nido, rinvenendo 78 uova integre, mentre altre risultavano irrimediabilmente compromesse a causa della involontaria manomissione di alcuni bambini e pertanto, essendo compromessa anche la camera di incubazione il nido era stato traslocato in un luogo idoneo.

Il tempestivo intervento dei volontari, la competenza del personale autorizzato e la continua vigilanza hanno contribuito al raggiungimento dell’ottimo risultato. Il ritrovamento e la schiusa del nido rappresentano un’evento dall’alto valore scientifico e territoriale perché sulle spiagge del litorale ricadese e nelle spiagge immediatamente confinanti non era stato finora documentato alcun ritrovamento.